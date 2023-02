Finale: comunità energetica rinnovabile e giovani, sindaco Poletti incontra imprenditori del territorio

FINALE EMILIA – Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti ha incontrato nei giorni scorsi alcuni imprenditori in rappresentanza di diverse importanti aziende del territorio, per avviare un confronto su diversi temi.

In particolare – rende noto l’Amministrazione finalese attraverso un comunicato stampa – agli imprenditori, nell’incontro con il sindaco Poletti, è stata annunciata l’intenzione dell’Amministrazione di procedere con la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile che sarà aperta all’ingresso di imprese e singoli individui.

È stata poi avanzata la proposta di costituire una struttura che coinvolgerà le aziende e che dovrà avere una propria identità giuridica. Essa individuerà ogni anno un intervento da realizzare o un progetto da sviluppare sul territorio per il quale si impegnerà a raccogliere i fondi necessari a concretizzarlo.

“Il gruppo di imprese, fra loro associate – ha detto il sindaco Claudio Poletti – sarà quindi un interlocutore permanente nei confronti dell’amministrazione, segnalando, di volta in volta, problematiche e proposte per lo sviluppo della nostra comunità”.

Amministrazione e imprenditori hanno concordato sulla necessità di mettere al centro della loro azione comune i giovani, individuando spazi di aggregazione da destinare loro e costruendo iniziative che possano coinvolgerli e renderli protagonisti.

“L’amministrazione, dal suo canto – aggiunge il sindaco Poletti – ha preso l’impegno di studiare, insieme alle associazioni del mondo imprenditoriale e agli istituti scolastici superiori del territorio, la possibilità di attivare corsi post diploma Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) e Its (Istruzione tecnica superiore) per creare, attraverso percorsi formativi alternativi all’Università, specialisti che possano trovare occupazione in particolare all’industria ceramica e meccanica”.