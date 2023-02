Fuga di gas a Medolla, chiuse le scuole e attivato il Coc per assistere le 30 famiglie evacuate

MEDOLLA – Sono trenta le famiglie evacuate in via precauzionale dopo l’allarme fuga di gas rilevato questa mattina a Medolla.

Il sindaco di Medolla Alberto Calciolari ha firmato l’ordinanza per l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC), per fornire tutta l’assistenza necessaria alle persone evacuate dalle proprie abitazioni, in totale una trentina di famiglie, nella zona tra via Bologna e via Trento Triente, chiuse al traffico questa mattina poco prima di mezzogiorno per una fuga di gas, in seguito alla quale sono immediatamente intervenuti tecnici e Vigili del Fuoco, tuttora sul posto per completare la riparazione, la cui conclusione è prevista entro sera.

Il sindaco Calciolari, che ha seguito sul posto tutte le operazioni insieme alla Polizia Locale e ai tecnici comunali, ha decretato in via precauzionale la chiusura anticipata delle scuole, sia del complesso che ospita il Nido Panda e la Scuola dell’Infanzia Rock No War, sia quello con la primaria “Iqbal Masih” e la secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, di cui si prevede la riapertura già domani con orario consueto, anche se la conferma alle famiglie verrà data direttamente dalle scuole entro sera.

Tutte le operazioni di evacuazione si sono svolte regolarmente.

Ad alcune utenze nella zona di via Trento Trieste, oltre al gas è stata interrotta in via precauzionale anche la corrente elettrica, che verrà riattivata al termine dell’intervento e una volta rientrati tutti i residenti, che vengono in queste ore contattati dai Vigili del Fuoco per essere riaccompagnati in sicurezza e con tutti i controlli strumentali del caso nelle rispettive abitazioni. Nell’attesa, i residenti della zona interessata possono aspettare nella Sala Arcobaleno di via Amendola, dove il Comune ha predisposto, con la collaborazione del Circolo Arcobaleno, un punto accoglienza.

LEGGI ANCHE

Medolla, lavori in corso per la posa dei cavi della banda ultralarga

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017