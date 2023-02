Incidente sul lavoro mortale a Cavezzo, Fillea Cgil, Cgil Mirandola e Cisl: “Più controlli e formazione”

CAVEZZO, BOMPORTO – Attraverso una nota stampa, il sindacato edili Fillea Cgil e Cgil Mirandola intervengono in merito all’incidente sul lavoro mortale verificatosi nella giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio, a Cavezzo, quando un operaio edile 55enne di Sorbara, Massimo Giliberti, ha perso la vita cadendo da circa tre metri di altezza mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione in un’abitazione:

“Continuiamo tristemente a contare i morti in edilizia. Ieri l’ennesimo incidente mortale sul lavoro in un cantiere edile di una casa privata a Cavezzo per interventi di ristrutturazione. La dinamica è sempre la stessa, la caduta dall’alto, da un’altezza di 3 metri. A dimostrazione che ancora oggi in edilizia si continuano a registrare infortuni con le stesse dinamiche di 30 anni fa. Per questo occorre intensificare i controlli di prevenzione.

“Ispettorato e Medicina del Lavoro devono essere più presenti nei cantieri per prevenire questi gravi incidenti – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil) e Marco Bottura (Cgil Mirandola) – E’ inaccettabile restare inermi a contare i morti sul lavoro, ad aggiornare i numeri di una strage continua di lavoratori protagonisti della ripresa economica post pandemica del Paese”.

Controlli e formazione devono essere alla base del settore edile, partendo dall’applicazione in toto del contratto nazionale di lavoro incentrato sulla formazione come deterrente per combattere la piaga degli infortuni. “L’ultimo rinnovo del contratto collettivo – continuano Ferraro e Bottura – prevede importanti fondi destinati alla formazione mettendo al centro la Scuola edile e per questo esortiamo alla sua piena applicazione”.

“Gli incidenti in cantiere non sono mai una fatalità, – continuano i sindacalisti Cgil – ma sono figli del mancato rispetto delle regole, del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e dello sfruttamento di chi, in condizioni di bisogno accetta di lavorare a qualunque condizione”.

Per la Fillea e la Cgil impedire le morti sul lavoro e battersi per la salute e sicurezza è l’obbiettivo prioritario. Occorre che istituzioni ed enti preposti ai controlli si assumano la responsabilità e lavorino in sinergia per far rispettare le norme, i contratti e soprattutto costruire una nuova cultura della sicurezza. La Fillea e la Cgil di Mirandola esprimono il più sentito cordoglio ai famigliari dell’artigiano deceduto e vicinanza alla comunità scossa da questo tragico evento”.