Maltempo, a Mortizzuolo vola via il gazebo primarie Pd ma si va avanti sul furgone. Già 13 mila al voto nel modenese

Il maltempo non influisce sul voto per la scelta del nuovo segretario del Pd nazionale. Nel modenese tutti gli 88 seggi del territorio saranno regolarmente aperti fino alle 20.00. Nessun problema si è registrato in montagna nonostante la neve, e neanche nella Bassa sferzata dal vento. Anche perchè qui nella Bassa siamo abituati a ben di peggio, quindi ad esempio quando il vento ha spazzato via il gazebo dei volontari di Mortizzuolo, frazione di Mirandola, questi si sono subito attrezzati per per garantire il proseguimento del voto, Qualcuno ha messo a disposizione un furgoncino e portate schede e urna lì dentro, si sono spostate qui le operazioni per le primarie.

Complessivamente vinee giudicato dal partito “ottimo” lo stato dell’affluenza al voto alle ore 14.00 nella provincia di Modena, con 13.006 persone che “sono venute ai seggi per scegliere il futuro segretario nazionale Pd”.

Tutti gli 88 seggi sono pienamente funzionanti e chiuderanno come da programma alle 20.00. Il segretario provinciale Roberto Solomita ringrazia le centinaia di volontari ai seggi che rendono possibile ancora una volta questo esercizio di democrazia e partecipazione.

