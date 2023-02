San Felice, il 5 marzo in mostra gli scatti della fotografa mirandolese Roberta Mulinazzi

SAN FELICE SUL PANARO, MIRANDOLA – Si terrà domenica 5 marzo, alle ore 17, presso il Palaround Table di San Felice, la mostra fotografica della fotografa mirandolese Roberta Mulinazzi. La mostra farà da cornice alla presentazione del nuovo libro di Barbara Baraldi “Il fuoco dentro – Il romanzo di Janis Joplin”, in anteprima nazionale.

In occasione dell’evento, Roberta Mulinazzi porterà una raccolta di 21 immagini inedite realizzate nel novembre scorso:

“Rinascita è un progetto dedicato alla donna – commenta la fotografa mirandolese – Una raccolta di immagini che non ho mai reso pubbliche se non in parte. Non parlo di violenza, parlo di trasformazione e cambiamento. Parlo di come si esplora il dolore per poi rinascere”.