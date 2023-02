Soliera, aggredita dal marito durante una lite famigliare: esce dalla terapia intensiva

SOLIERA – Lo scorso 17 gennaio Norina Marabini era stata vittima, insieme al padre, dell’aggressione da parte del marito durante una lite famigliare. I fatti erano avvenuti in un’abitazione di Soliera: il marito, Paolo Soncin, operaio in pensione, si era tolto la vita dopo aver colpito con un martello moglie e suocero. Il padre della donna, l’85enne Luigi Marabini, era deceduto nei giorni successivi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Norina Marabini, anch’essa, come il padre, ricoverata dal giorno dell’aggressione all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni, è ora uscita – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – dalla terapia intensiva, per essere trasferita in un altro reparto. Le sue condizioni, dopo la grave aggressione subita, sarebbero dunque in miglioramento.

