Terremoto di magnitudo 7.9, centinaia di morti e feriti tra Turchia e Siria

Forte scossa di terremoto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio in Turchia, non lontano dal confine con la Siria. La scossa, di magnitudo 7.9, è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia. Al momento – riporta l’Ansa – in Turchia si registrano almeno 76 morti, mentre nel nord della Siria almeno 237. I feriti in totale sono circa un migliaio. I numeri sarebbero, però, destinati a crescere con il passare delle ore. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico americano Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep, in Turchia. Possibili effetti del siam si temevano anche per l’Italia, ma ora è stata revocata l’allerta maremoto per possibili onde in arrivo sulle coste italiane in seguito al sisma registrato nella notte tra Turchia e Siria: è anche ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo.

