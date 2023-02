Tre giovani sanfeliciani potranno imbarcarsi per una settimana sulla nave “Amerigo Vespucci”

SAN FELICE SUL PANARO – Importante opportunità per i giovani sanfeliciani: quella di imbarcarsi per una settimana sulla nave Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana, considerata la più bella nave del mondo. La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha, infatti, approvato l’avvio di un bando finalizzato alla selezione di tre giovani sanfeliciani che possano partecipare al progetto della Marina Militare Italiana denominato “Imbarchi estivi su navi Amerigo Vespucci e Palinuro”.

Il bando è promosso dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) ,in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e l’ufficio comunale Cultura e Sport, ed è rivolto ai giovani sanfeliciani tra i 16 ed i 26 anni, di nazionalità italiana, che risiedano nel territorio comunale da almeno cinque anni. Questa iniziativa darà la possibilità, a chi più si distingue in ambito scolastico, sociale e sportivo, di imbarcarsi per un’intera settimana su quella che viene definita la nave più bella del mondo, ovvero l’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare Italiana varato nel 1931 e tuttora in servizio come nave scuola per gli ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.