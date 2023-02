Vincenzo Oliva, dal sogno di diventare imprenditore, agli oltre 50 dipendenti di oggi con AS COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro.

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” diceva Walt Disney e proprio partendo da questo aforisma, Vincenzo Oliva è riuscito a realizzare, con impegno, sacrificio ed entusiasmo, il sogno di diventare imprenditore, un sogno coltivato fin da bambino. Oggi, Oliva è titolare di AS Costruzioni e Servizi S.r.l con sede a San Felice, un’azienda giovane e motivata che conta oltre 50 dipendenti, compreso uno studio tecnico formato da 15 professionisti. Le principali aree di attività sono la costruzione, ristrutturazione e recupero di edifici, civili, rurali, industriali e commerciali, oltre che nel settore degli isolamenti e risanamento conservativo degli edifici.

“Il sogno di diventare imprenditore parte dall’età di 14 anni, quando aiutavo mio nella professione di imbianchino – racconta Oliva -. Pensai che fare impresa potesse essere il mio futuro, ma prima dovevo completare la formazione scolastica. Nel giugno del 1996 mi diplomai all’istituto tecnico per geometri di Castrovillari. Nello stesso anno ottenni anche il diploma di teoria e solfeggio al conservatorio Isonzo di Cosenza. Dopo qualche mese di collaborazione con mio padre, nel maggio del 2006 decisi di fondare la mia società, la Cooper Color S.n.c. che si occupava di lavori edili e tinteggiatura prevalentemente a Cosenza. Ben presto l’ambito territoriale in cui esercitavo cominciò ad andarmi stretto, così decisi di spostarmi a Rimini, dove uno zio che si era trasferito qualche anno prima mi aiutò ad inserirmi nell’edilizia.

L’attività cresceva e, in poco tempo, un importante imprenditore mi affidò un ruolo rilevante nella sua azienda. Accettai e scalai le gerarchie e, in pochi anni, passai da capo cantiere a project manager. Il mio sogno, però, era quello di fondare un’azienda mia. Nel 2013, dopo la nascita di mia figlia, andai a lavorare come responsabile di cantiere estero per un’importante azienda. Nel 2014, nacque la seconda figlia e decisi di tornare stabilmente in Italia dove venni assunto dalla società Alcide Stabellini S.r.l. prima come responsabile di produzione, poi come direttore generale. Uno dei figli del legale rappresentante mi propose di seguirlo in una nuova attività imprenditoriale in qualità di socio. Nacque così, ad aprile 2019, la prima AS Costruzioni e Servizi S.r.l. Da quel momento, il mio progetto di diventare imprenditore iniziava a prendere forma. Progetto che si realizza quando mi viene proposto di acquistare l’intero capitale sociale dell’azienda, diventando a giugno 2021 amministratore unico di AS Costruzioni e Servizi S.r.l.”.

Sotto la guida di Oliva, la società cresce in maniera esponenziale ed oggi è una delle realtà più importanti del settore nazionale anche grazie alla volontà di sviluppare l’ambito legato ai contratti pubblici. Un forte impatto sull’attività dell’azienda ha avuto anche il c.d. Bonus 110%, in virtù del quale la società ha acquisito importanti commesse collaborando con importanti realtà imprenditoriali. AS, inoltre, si contraddistingue anche per il particolare impegno rivolto alla sviluppo del proprio personale e delle professionalità, investendo in percorsi di formazione per ogni risorsa, allo scopo di migliorare continuamente le competenze ed incrementare l’efficacia dell’azienda.

“I risultati ottenuti mi rendono orgoglioso del lavoro fin qui svolto e mi ripagano dei sacrifici – spiega Oliva -. Grazie ai clienti che hanno creduto in noi e continuano a farlo. Adesso il mio sguardo volge oltre i confini: in Europa dove abbiamo sottoscritto i primi precontratti. Se lo puoi sognare lo puoi fare dicevano. Io lo penso, lo sogno e lo farò!”.

