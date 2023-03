A San Prospero fiaccolata in memoria di Fabio Cavazzuti a un anno dalla scomparsa

SAN PROSPERO – Si è svolta nella serata di ieri, 13 marzo, l’iniziativa in ricordo del giovane Fabio Cavazzuti, 19enne di Staggia di San Prospero morto il 13 marzo 2022 in seguito ad un tragico incidente automobilistico in cui perse la vita anche l’amico coetaneo Ahmed Assiri.

A San Prospero, gli amici e i parenti di Fabio si sono stretti tutti assieme in una serata dedicata a lui per ricordare Fabio Cavazzuti a un anno dalla scomparsa. Il ritrovo si è svolto presso la chiesa di San Prospero, luogo da dove è partito un corteo a piedi con le fiaccole accese giunto fino alla Polivalente di San Prospero, dove Fabio trascorreva le giornate con gli amici.











Numerosi gli amici e i conoscenti del 19enne che hanno voluto partecipare alla fiaccolata per rendere omaggio a Fabio; al corteo si è unito anche il sindaco di San Prospero Sauro Borghi.











sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: