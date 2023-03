A un anno dalla morte in un tragico incidente stradale, San Prospero ricorda Fabio Cavazzuti

SAN PROSPERO – Perse la vita un anno fa, all’alba del 13 marzo 2022, in un tragico incidente in cui morì anche l’amico Ahmed Assiri, di Bastiglia. San Prospero ricorda oggi, alle 19.30, con ritrovo davanti alla chiesa e, in seguito all’intervento di don Aldo, con una fiaccolata fino alla polivalente, Fabio Cavazzuti, 19enne di Staggia, vittima di una delle stragi del sabato sera.

I due giovani, entrambi di 19 anni, morirono, infatti, mentre stavano rientrando in auto nella Bassa dopo una serata trascorsa a Modena: l’incidente dal tragico esito avvenne sulla rampa d’uscita della tangenziale di Modena verso la Canaletto. Intanto, nel giorno dell’anniversario della scomparsa del figlio, il papà di Fabio annuncia che attraverso la raccolta fondi in suo nome è stato acquistata dall’istituto “Guarini” una stazione mobile di rilievo.

