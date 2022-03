San Prospero, il ricordo di Fabio Cavazzuti nella lettera scritta dalla mamma

“11 Settembre, giorno della tua nascita, giorno significativo nella storia; quel giorno interrogandoci scherzosamente con il tuo papà ci chiedevamo:

Terrorista o Salvatore?

Non avevamo unica scelta se non quella di educarti in un’unica direzione:

quella dell’amore.

Crescendo hai portato con la luce del tuo sorriso un sentimento vero in tutte le persone che ti hanno conosciuto, un sentimento che non seleziona età, sesso, religione, stato sociale o colore della pelle.

Poi ci hai lasciato così presto, così ingiustamente insieme al tuo amico Ahmed, un amico con cui condividevi tanti valori e che non erano certo quelli della guerra.

Ora sei tu il mio Gesù, come lo é ogni figlio per la propria madre che ogni giorno trova nella luce del suo sorriso la forza di vivere.

Ora sei tu il mio Gesù e di tutte quelle persone che hanno trovato nella luce del tuo sorriso un significato vero.

Con tanto Amore, la tua mamma

Un ringraziamento speciale ad amici, parenti e tutti coloro che in questi giorni ci hanno fatto capire che quella persona che cercavamo di farti diventare in realtà lo eri già.

Monica, Fabrizio e Lisa”