Che successo l’anteprima nazionale del nuovo libro di Barbara Baraldi a San Felice

Che successo l’anteprima nazionale di “Il fuoco dentro – il romanzo di Janis Joplin”, il nuovo libro di Barbara Baraldi a San Felice. C’era il tutto esaurito, il pubblico delle grandi occasioni domenica pomeriggio a San Felice sul Panaro. Il Palaround table stentava a contenere l’entusiasmo per questo grande evento che la scrittrice sanfeliciana ha voluto regalare al suo paese, in un connubio di rock e cultura di rara preziosità.

“Tutto esaurito in sala, con lettori che venivano da Firenze, Mantova e l’Emilia tutta per festeggiare insieme a me l’uscita del nuovo romanzo. Tutti i libri esauriti, compresa la copia personale della libraia Laura. Non ho parole per ringraziarvi per l’affetto che mi avete dimostrato. L’esperienza che abbiamo condiviso è stata… bruciante! La porterò con me insieme alle vostre parole e pensieri”, commenta Barbara Baraldi.

