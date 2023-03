Giuseppe Tassi, gli scout e i 9 dipendenti della sua Eurogas di Mirandola

MIRANDOLA – Giuseppe Tassi, 45 anni, da 30 anni è nel gruppo scout di Medolla e da piccolo sognava di diventare fisioterapista. Poi, però nella vita ha fatto una scelta diversa.

Tassi è alla guida di Eurogas di Mirandola dal 2008, azienda specializzata in servizi che spaziano dai piani di manutenzione della caldaie, all’assistenza climatizzazione e pompe di calore, fino al solare termico, al trattamento impianti, agli addolcitori.

Giuseppe lavora nel settore dal 2000, prima come dipendente e poi in proprio, anche se all’inizio appunto pensava di fare tutt’altro.

“Ho studiato all’istituto Francesco Selmi di Modena scegliendo l’indirizzo biologico sanitario e ho frequentano per un anno il corso di laurea in Biotecnologie – ricorda Tassi -. Nel frattempo aiutavo mio padre nel suo lavoro di idraulico, poi ho deciso di seguire le sue orme. Ho frequentato la scuola serale conseguendo il diploma di perito elettrotecnico, poi sono andato a lavorare come dipendente poi dal 2005 al 2008 con mio padre. Proprio nel 2008, ho deciso di mettermi in proprio. Insieme ad un socio, che poi ha lasciato, abbiamo fondato Eurogas rilevando un ramo aziendale di Sinergas. La sfida è stata grande vista anche la crisi finanziaria del 2008. Con il terremoto del 2012, invece, fortunatamente non abbiamo avuto danni. Negli anni l’attività è cresciuta. Nel 2016, ho rilevato l’azienda di un imprenditore che lasciava per andare in pensione, mentre l’anno scorso è stato fatto un altro passo avanti con la nascita della collaborazione con Baxi, azienda veneta leader nel mercato del riscaldamento. Con l’ampliamento dell’attività, la sede di via Bruino era diventata piccola, così nel 2017 ci siamo trasferiti nell’attuale stabile di via Posta Vecchia a Mirandola. L’aumento dell’attività – continua Tassi – ha richiesto anche l’assunzione di nuovo personale: oggi Eurogas conta 10 unità, e i clienti serviti sono quasi tutti privati, dislocati soprattutto in provincia di Modena e nel Mantovano”.

La sostenibilità è un valore importante per ogni azienda, al fine di dare vita ad un modello di business che permetta il sostentamento dell’impresa a lungo termine e sia attento all’ambiente e al benessere sociale. In questa direzione, da sempre va Eurogas. Tassi, infatti, ha messo in campo diverse azioni per rendere la sua attività più ecologica e sostenibile.

“La mia attenzione all’ambiente – spiega – è influenzata anche dal fatto che da quando ho 15 anni sono nel gruppo scout dove vivere la natura è una delle attività principali -. Credo sia importante attivarsi per mettere in campo azioni green. Come Eurogas abbiamo deciso, per esempio, di investire su un parco mezzi alimentati a metano e su un gestionale che permette di agire tramite telefono risparmiando carta”.

Tra i punti di forza di Eurogas ci sono l’attenzione al cliente e la formazione del personale.

“Gli standard qualitativi che ci poniamo sono altissimi – spiega Tassi -. Abbiamo scelto di fare della fidelizzazione del cliente finale la nostra bandiera, selezionando e formando i tecnici ed il personale in modo costante e realizzando corsi per gli installatori. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e di migliorarci perché, come diceva Enzo Ferrari “Una cosa fatta bene è una cosa che può essere fatta meglio”.

