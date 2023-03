Si terranno mercoledì a Medolla i funerali di Alan Bellodi, andato via a 40 anni. Tutta la comunità medollese lo piange, perché era un ragazzo benvoluto e stimato, sempre pronto ad aiutare. Lavorava in un grande magazzino e si era da poco trasferito a Parma per lavoro, mantenendo stretti legami col paese di origine, dove era stato anche volontario per la Croce blu. I funerali sono previsti alle 14.30 presso la chiesa di Medolla.

Decine i messaggi di cordoglio che gli amici hanno lasciato sui social:

Sono due giorni che spero che qualcuno venga a dirmi che era tutto uno scherzo…e invece quel momento non arriverà mai perché hai deciso di lasciarci. Non posso credere che quando verró a Parma non ci sarai più ad aspettarmi per il nostro caffé quotidiano…per le nostre stupidate, le nostre risate…giá, le risate. Le risate che tu hai sempre fatto nonostante tutti i mille problemi, le risate che non ci hanno permesso di capire fino in fondo il tuo dolore.

Scusaci Alan, scusaci se non ti abbiamo aiutato abbastanza, scusaci se non abbiamo capito fino in fondo. Vorrei poter far tornare indietro il tempo con ogni mezzo possibile per impedire ciò che hai fatto. Lasci un vuoto immenso nel cuore mio e di tutti i tuoi amici.