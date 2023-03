Perseguita e terrorizza una donna di Cavezzo, a processo 32enne di Medolla

MEDOLLA E CAVEZZO – Perseguita e terrorizza una donna, a processo 32enne di Medolla. Arriva in Tribunale dopo cinque anni di tormenti la vicenda che vede come vittima una 29enne di Cavezzo di cui si era invaghino un 32enne di origine maghrebina che vive a Medolla.

L’uomo è stato denunciato dopo l’ultimo episodio violento, quando ha fatto irruzione nella casa che la 29enne divideva con il fidanzato. Ne è sorta una colluttazione in cui il 32enne è stato aggredito con spray al peperoncino.

In tribunale è stata ricostruita la storia di persecuzioni a cui il medollese aveva sottoposto la donna, conosciuta durante una serata fuori in compagnia di amici in comune. Pur non avendogli mai dato il suo numero di telefono la ragazza si ritrova diverse telefonate, nota come lui la segua e la pedini e per sfuggire allo stalking decide di trasferirsi in Sardegna. Ma quando torna nella Bassa, tutto prosegue come se nulla fosse. Fino all’ultimo violento episodio.

Adesso per il 32enne inizia il processo, rinviato a giudizio per stalking.

