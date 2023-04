Investita da un’auto a Cavezzo: grave una donna che era in bicicletta

Investita da un’auto a Cavezzo: grave una donna che era in bicicletta. L’incidente è avvenuto lunedì mattina attorno alle 8 a Cavezzo, all’incrocio tra via Cavour e via della Libertà. La signora, che ha 80 anni e vive in zona, è rimasta gravemente ferita, ha sbattuto cadendo a terra e in seguito al colpo ricevuto dall’auto che l’ha investita ha perso molto sangue.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato la donna l’hanno portata sull’elisoccorso dove è stata trasportata al più vicino ospedale attrezzato per queste emergenze.

Sul posto, peri rilievi di rito e la gestione della viabilità, la polizia locale di Cavezzo.

Appena pochi giorni fa, sempre a Cavezzo, ha riportato gravi ferite in un incidente stradale anche un giovane di trent’anni.

Non c’è stato nulla da fare, invece, per un ciclista 73enne di Castel San Pietro, in provincia di Bologna, che oggi è morto in un incidente stradale verificatosi a Massa Lombarda, nel Ravennate. L’uomo stava pedalando assieme a un gruppo di cicloturisti, si è scontrato con una Mercedes guidata da una giovane. Vano l’intervento degli operatori del 118.

