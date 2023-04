Mirandola Pd: “Paragonare la Liberazione dal nazifascismo a quella dal campo nomadi offende la memoria di 500mila di vittime”

MIRANDOLA -“Paragonare la Liberazione dal nazifascismo a quella dal campo nomadi offende la memoria di 500mila di vittime”. E’ quanto afferma il partito democratico, reclamandone anche le scuse, andando all’attacco del consigliere comunale leghista Golinelli che in un video aveva parlato di questo paragone “C’è un’altra liberazione oggi per Mirandola”.

Ecco il comunicato stampa del Partito democratico:

Il paragone fatto dal consigliere Golinelli fra la lotta di Liberazione al nazifascismo e la presunta “liberazione” di Mirandola dal campo nomadi la dice lunga sul caos comunicativo in cui è immersa la nostra città in questi giorni.

Paragonare quello di oggi a un atto eroico nei confronti delle truppe di un esercito invasore, che perseguitava e sterminava civili innocenti, colpevoli solo di essere vivi e appartenere a una ‘razza’ giudicata inferiore, dimostra solo la sua completa ignoranza della storia.

Non sa, il consigliere, che, oltre a ebrei, disabili, omosessuali, oppositori politici e testimoni di Geova, tra le vittime delle persecuzioni naziste ci furono anche le popolazioni di rom e sinti, che videro sterminare 500mila individui, bambini e anziani compresi, tanto che è stato coniato un termine apposito, Porrajmos, per indicare questa strage di innocenti?

Gli sembra, dunque, un paragone opportuno, umano, dignitoso?

Non prova neppure un po’ di vergogna?

Chiediamo che il consigliere si scusi.

Inoltre occorre ripeterlo: sulla vicenda colonna della libertà, era stato chiesto che i figuranti che impersonavano soldati della Wehrmacht non sfilassero davanti ai pali in viale 5 Martiri, dove, durante l’occupazione tedesca, restarono appesi per giorni cinque partigiani. Quindi nessun ostracismo alla colonna in sé, ma solo la doverosa richiesta di attenzione e rispetto per la memoria dei ragazzi barbaramente uccisi.

Anche rispetto ai simboli nazisti, le dichiarazioni si sono rivelate false: c’erano divise con svastiche bene in vista, mentre si era assicurato non ci sarebbero state.