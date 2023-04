Resta incastrato con la gamba in un macchinario, 62enne gravissimo a Mirandola

MIRANDOLA – E’ in gravissime condizioni l’operaio 62enne di origini marocchine che venerdì mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola in cui lavora, che si trova in via Guidalina, nella frazione di Gavello a Mirandola.

L’operaio – che da diversi anni lavorava nell’azienda mirandolese – poco prima di mezzogiorno si trovava in una serra e doveva operare su delle coltivazioni con un collega. Per questo fine era stato attaccato a un trattore l’apposito macchinario, una trapiantatrice. Qualcosa però è andato storto, e il 62enne è rimasto incastrato nell’attrezzo agricolo con la gamba, che è stata stritolata fino al ginocchio.

L’uomo ha perso molto sangue. Il collega ha dato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato l’operaio dalla macchina, mentre i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e poi con l’elicottero hanno trasportato il sessantaduenne all’ospedale Maggiore di Bologna: ha ferite molto gravi ed stato ricoverato con prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto anche i Carabinieri.

