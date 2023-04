Un 25 aprile di forte impegno antifascista, Anpi: “Qui una grande festa di popolo”

Il Comitato Provinciale dell’ANPI di Modena ETS fa proprio l’appello nazionale delle associazioni antifasciste e della Resistenza, per una grande e partecipata Festa della Liberazione, per un 25 Aprile per la democrazia e la Costituzione. Ecco il loro comunicato stampa:

“Sono numerose le manifestazioni organizzate nella nostra provincia, che – si legge in una nota dell’associazione partigiani – vedono le sezioni comunali dell’ANPI protagoniste a fianco delle istituzioni democratiche locali, delle associazioni culturali e dei sindacati.

Ancora una volta, dopo le difficoltà della pandemia, si onorano in presenza i caduti nella follia della guerra: militari, civili, partigiani. Si ricorda il contributo delle forze alleate nella sconfitta della Germania hitleriana e del regime mussoliniano. Si festeggiano la libertà e la democrazia, con momenti di incontro conviviali, musicali e di intrattenimento, per condividere i valori

che hanno guidato la Resistenza. Con decine di conferenze, trekking storici, letture pubbliche e testimonianze si stimola la memoria attiva e la conoscenza delle vicende che hanno cambiato il corso della storia d’Italia, cambiandola profondamente con la Repubblica e la Costituzione Fondamentale è il lavoro che, anche con la collaborazione dell’ANPI, viene svolto dagli insegnanti nelle scuole, per coinvolgere i ragazzi che a migliaia hanno intrecciato stimoli didattici e partecipazione civile collettiva.

In diversi comuni l’ANPI ha realizzato iniziative parte di progetti provinciali come Strade della Liberazione, per portare un fiore nelle strade dedicate a partigiani e antifascisti; Sono rose, fioriranno per ricordare con una rosa ai cippi a loro dedicati le donne e le partigiane cadute, e ancora la tradizionale esposizione del tricolore di carta e i manifesti sugli alberi, alle porte e ai balconi delle case e quest’anno anche in grandi spazi pubblici. Si aggiunge il progetto Terra libera, terra di tutti che vede la collaborazione di numerosi soggetti per promuovere la conoscenza di fatti, protagonisti e luoghi a ridosso della Linea Gotica, sul nostro Appennino.

E’ questa una straordinaria risposta corale e unitaria alle provocazioni e agli attacchi alla Resistenza e all’antifascismo, ai tentativi di ignorare il contributo dato da decine di migliaia di donne e uomini, spesso giovanissimi, alla Lotta di Liberazione. Dichiarazioni e decisioni sgangherate di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica, locali e nazionali, sono

apertamente divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo da essi esercitato.

Il moltiplicarsi di episodi di violenza e di apologia del fascismo, conferma l’assoluta attualità della Costituzione antifascista, quale elemento di identità e di unità nazionale, fondamento di un futuro di pace, libertà, democrazia e giustizia sociale.

Buona Festa della Liberazione, buon 25 aprile! Viva la Resistenza, viva la nostra provincia partigiana.

