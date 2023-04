Via intitolata alla “corriera fantasma” a Mirandola, Magnoni (M5S): “Quale insegnamento per le giovani generazioni?”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Mirandola, Nicoletta Magnoni, interviene riguardo all‘intitolazione di una via cittadina alla “strage della corriera fantasma” decisa dall’Amministrazione comunale:

“Nell’ultimo numero dell’Indicatore il consigliere Marian Lugli annunciava una mozione per intitolare una via alla “strage della corriera fantasma” che è stata poi approvata nel Consiglio comunale del 27 marzo. L’omicidio di 16 persone inermi e disarmate a guerra finita è un atto esecrabile e meritevole del processo e della condanna che infatti arrivò. Chi l’ha compiuto è un assassino che ha agito nascondendosi dietro un’autorità provvisoria che in quel periodo ancora confuso dopo la liberazione ha permesso il compiersi di vendette e regolamenti di conti che oggi non trovano alcuna giustificazione, ma allora sì.

Le 16 persone uccise appartenevano alla GNR – Guardia Nazionale Repubblicana, struttura militare creata dalla repubblica di Salò che ha compiuto svariati eccidi e massacri nel corso della guerra “tra i quali l’eccidio di Montemaggio (SI), quello di Scalvaia (SI), di Villamarzana (RO) e quello di Maiano Lavacchio (GR), oltre a cooperare con le forze armate tedesche in molteplici casi, come nella strage di Vallucciole (AR) o l’eccidio di Cervarolo (RE)”.

Ecco, è questo il punto: come si può accettare di intitolare una via di Mirandola a persone che appartenevano a questa organizzazione? Se fai la scelta di entrare in un corpo come la GNR vuol dire che ne condividi metodi ed obbiettivi e quindi porti la responsabilità morale e politica dei misfatti compiuti. Questo ti rende indegno di essere onorato dalla nostra città allo stesso modo dei partigiani o dei soldati dell’operazione Herring, caduti per la liberazione dell’Italia dai nazifascisti.

Visto che il Consiglio comunale a maggioranza di destra ha deciso di approvare questa mozione, che insegnamento ne trarranno le giovani generazioni citate dal consigliere Lugli? Che non c’è differenza? Che un milite repubblichino ha lo stesso valore di un partigiano caduto in combattimento? O di un paracadutista italiano, inquadrato nell’esercito alleato, che ha accettato di lanciarsi dietro le linee nemiche il 20 Aprile 1945 sapendo che le possibilità di sopravvivere erano quasi zero?

Nonostante l’Italia abbia pro tempore un governo di destra, è bene ricordare che le nostre istituzioni democratiche sono figlie della Resistenza e della lotta di liberazione antifascista, così come la nostra Costituzione. Noi siamo i vincitori, i caduti dell’altra parte sono i vinti e meritano rispetto, non onori”.