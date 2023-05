Camposanto al voto: oggi e lunedì si sceglie il sindaco tra Zaniboni e Manfredini

Le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Camposanto sono previste domenica 14 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15). A sfidarsi alle urne saranno per il centrosinistra la sindaca uscente, Monja Zaniboni, sostenuta dalla lista “Noi per Camposanto”, e per il centrodestra Daniele Manfredini, sostenuto dalla lista “Centrodestra per Camposanto”.

Per il Consiglio comunale sono candidati:

Lista ‘Noi per Camposanto’ (Monja Zaniboni sindaco): Simone Balboni, Cinzia Bellodi, Elisabetta Borghi, Sonia Costi, Orsola D’Agata, Priya Kewal, Amarjit Kumar, Umberto Neri, Aldo Pelloni, Andrea Resca, Esterina Spatari, Giacomo Vincenzi.

Lista ‘Centrodestra per Camposanto’ (Daniele Manfredini sindaco): Mauro Neri, Daniele Capaldo, Majlinda Cimo, Mattia Orlandini, Pierluigi Masotti, Roberto Sala, Annamaria Pareschi, Andrea Perrone, Mauro Garuti, Mario Cavicchi, Marcello Manfredini, Roberto Dallari.

Di seguito le modalità di voto: La sede dei seggi elettorali sarà la scuola secondaria “Gozzi” di via Giannone 2. Per votare è necessaria la tessera elettorale e un documento di riconoscimento: qui tutte le informazioni per richiedere la tessera elettorale. Per chi (causa infermità) ne ha fatto richiesta, sarà possibile votare a domicilio.

Fac simile della scheda elettorale:

