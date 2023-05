Camposanto, i programmi dei candidati sindaci Zaniboni e Manfredini a confronto

CAMPOSANTO – Domenica 14 e lunedì 15 maggio, i cittadini di Camposanto saranno chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco ed eleggere il nuovo Consiglio comunale. A sfidarsi alle urne saranno la sindaca uscente, Monja Zaniboni, con la lista “Noi per Camposanto”, sostenuta dal centrosinistra, e Daniele Manfredini, con la lista “Centrodestra per Camposanto”, sostenuta dal centrodestra.

Programmi a confronto

La lista civica di centrosinistra “Noi per Camposanto”, sotto la guida dell’attuale sindaca Monja Zaniboni, che ha scelto di ricandidarsi per il secondo mandato, ha incontrato gli elettori per la presentazione dei consiglieri e del programma elettorale 2023-2028 nella sala Ariston. La lista si presenta quest’anno all’insegna della multiculturalità, con l’acquisizione di due consiglieri di origine straniera e pone l’integrazione culturale come uno degli obiettivi cardine per il futuro del paese. In continuità, poi, con il precedente mandato, si trova la realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Camposanto, considerato il notevole traffico di mezzi pesanti, da sempre problematico. Si punta, inoltre, alla mobilità dolce, con l’ampliamento di piste ciclabili di collegamento con le frazioni. Dopo l’istituzione del centro prelievi, in caso di vittoria, la prossima amministrazione propone il potenziamento dei servizi socio-sanitari con una cittadella della salute, che comprenda la nuova sede AVIS, i medici di base e il pediatra di libera scelta, nonché il servizio dell’infermeria di comunità. Scuola, sport, associazioni, sostegno alla genitorialità e cura del tempo libero per tutte le fasce d’età, con eventi come la Fiera di luglio, la Festa della birra, un Festival delle culture, compongono un programma ambizioso. A lungo termine è, per esempio, l’adozione di un piano urbanistico generale, in accordo con i comuni dell’Area Nord, per valorizzare le caratteristiche di ogni territorio. Infine, lo sviluppo di una Comunità energetica rinnovabile. Monja Zaniboni ha ricevuto il sostegno dei sindaci di Finale Emilia, Medolla e San Prospero.

Daniele Manfredini, alla sua terza candidatura a sindaco di Camposanto, ci riprova, per le Amministrative del 14 e 15 maggio, presentando una nuova lista (“Centrodestra per Camposanto”) e un nuovo programma orientato al cambiamento. L’interesse primario del centrodestra è per le strade e la viabilità con una propria ricetta per il secondo stralcio della tangenziale del paese e, soprattutto, per la ripresa e la valorizzazione delle strade della frazione Bosco, considerate abbandonate dall’attuale amministrazione. «Il Bosco è il problema più critico», ha affermato Daniele Manfredini, «c’è bisogno di collaborare con il comitato dei cittadini residenti che conoscono le esigenze del territorio». Sempre sui problemi di viabilità, come ha sottolineato il candidato consigliere Mauro Neri, «noi dobbiamo far uscire il traffico pesante da Camposanto». Altra promozione importante è quella della Ciclovia del sole per gli interessi turistici che può offrire, ma si rende necessaria anche una progettazione di ciclabili a lato strada, comode e fruibili dalle periferie, che lamentano un distacco dal centro. L’obiettivo è portare nuovi abitanti e nuove aziende desiderose di investire i propri interessi nel tessuto locale, in modo da non rendere Camposanto un «comune dormitorio senza sviluppo», come ha affermato Daniele Manfredini. Nell’ambito della sicurezza, il Centrodestra propone più presenze di forze dell’ordine sulle strade e più controlli con tolleranza zero nei confronti di comportamenti scorretti, come quelli tenuti da bande di ragazzini fuori controllo.

