Camposanto alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio: le modalità di voto

CAMPOSANTO – Le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Camposanto sono previste domenica 14 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15). A sfidarsi alle urne saranno per il centrosinistra la sindaca uscente, Monja Zaniboni, sostenuta dalla lista “Noi per Camposanto”, e per il centrodestra Daniele Manfredini, sostenuto dalla lista “Centrodestra per Camposanto”.

Di seguito le modalità di voto:

La sede dei seggi elettorali sarà la scuola secondaria “Gozzi” di via Giannone 2. Per votare è necessaria la tessera elettorale e un documento di riconoscimento: qui tutte le informazioni per richiedere la tessera elettorale. Per chi (causa infermità) ne ha fatto richiesta, sarà possibile votare a domicilio.

Fac simile della scheda elettorale:

