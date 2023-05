Camposanto, il candidato sindaco Manfredini e Neri: “Dov’è il secondo lotto della tangenziale?”

CAMPOSANTO – Attraverso una nota stampa, il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio a Camposanto, Daniele Manfredini (che sfiderà la sindaca uscente Monja Zaniboni, sostenuta dal centrosinistra), e il capolista Mauro Neri sono intervenuti sul tema tangenziale di Camposanto in seguito ad un incontro con la consigliera regionale di Forza Italia Castaldini:

“Nella giornata di mercoledì 10 maggio ci siamo recati in Regione – spiegano il candidato sindaco Daniele Manfredini e il capolista Mauro Neri – per chiedere lo stato di avanzamento della Tangenziale di Camposanto, opera indispensabile per il paese. Siamo stati tra i firmatari della richiesta di realizzare i due lotti mancanti e, grazie al nostro intervento nel 2021, la Regione ha inserito tra le opere finanziate il secondo stralcio con i fondi di sviluppo e coesione seppur la tangenziale non fosse, inspiegabilmente, inserita nel Prit (Piano regionale integrato dei trasporti).

È quanto mai necessario – incalzano Manfredini e Neri – pensare ai due lotti come unico stralcio in quanto l’attraversamento ciclabile sul ponte e la congestione nell’intersezione all’imbocco del paese sono critici, teatro di numerosi incidenti e pericolosissimi per l’incolumità delle persone.