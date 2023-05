Come diventare volontario e andare ad aiutare gli alluvionati in Romagna

Come diventare volontario e andare ad aiutare gli alluvionati in Romagna. La situazione di crisi, pur essendo ormai passata la pioggia, si prolunga perchè in questo momento bisogna pulire il più possibile tutto dal fango, prima che indurisca e renda tutto più difficile o addirittura impossibile. Di “angeli del fango”, quindi di braccia che puliscano e usino l’idropulitrice ce n’è tanto bisogno.

Si può raggiungere la Romagna e le aree disastrate in automobile, oppure aggregarsi a chi ha in programma di andarci. L’importante è essere muniti di abbigliamento congruo, guanti, stivali o scarpe adatte, badili, spazzoloni spingiacqua o attrezzatura idonea. Non è necessario aderire a qualche associazione, non si pagano quote o nulla. Si può andare lì e offrire direttamente aiuto a chi è al lavoro, oppure, on line

I canali affidabili sono tanti. Ad esempio gruppo Rockin’1000, ha messo in campo la sua grande esperienza nel gestire un gran numero di persone e coordinare il lavoro dei volontari attraverso il sito www.volontarisos.it

Per candidarsi è anche possibile utilizzare anche il modulo online all’indirizzo https://forms.gle/aKH1ht1tcvycvUtA7.

Il Comune di Ravenna ha attivato un servizio email per i cittadini che vogliono impegnarsi come volontari: l’indirizzo è vogliodareunamano@comune.ra.it ed è necessario lasciare nome, cognome, recapito telefonico, oltre a indicare quale tipo di aiuto si vuole offrire.

A Cervia, i volontari si iscrivono attraverso l’apposito modulo disponibile on line a questo indirizzo.

La raccolta beni e materiali

Naturalmente è possibile aiutare anche in atro modo. Nei nostri Comuni sono attivi i punti di raccolta dei materiali che verranno poi spediti nelle aree alluvionate (ad esempio a Medolla, San Prospero, Concordia…) servono esclusivamente cose come stracci, tiracqua, detergenti acidi, guanti di plastica, spugne, ma anche pasta, riso, farina, zucchero, cibo in scatola, bottigliette di acqua e latte a lunga conservazione.

Le donazioni in contanti

E per chi volesse donare denaro e contanti, questo è il conto corrente attivato dalla Regione Emilia-Romagna:

Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata “Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna).

Dall’estero

codice Bic Swift: UNCRITM1OM0



Banca: Unicredit

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: