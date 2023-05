Stefania Marchetti, da perito chimico al suo “Lighting Ideas” di Sorbara di Bomporto

BOMPORTO – Stefania Marchetti ha 55 anni, è figlia di commercianti, le è sempre piaciuto stare a contatto con le persone, ma da piccola non pensava che un giorno avrebbe svolto il lavoro dei genitori. Il suo percorso, infatti, è stato tutt’altro. Conseguito il diploma di perito chimico industriale, ha lavorato nel settore per quasi 7 anni. Poi, nel 1993 decide di dare una svolta alla sua vita, lascia il lavoro ed inizia a collaborare nel negozio di casalinghi ed elettrodomestici che il papà gestisce a Sorbara di Bomporto. Nel 2001 diventa l’unica titolare di ‘Lighting ideas’ e decide di apportare alcuni cambiamenti, in particolare dismettere gli elettrodomestici ed inserire un reparto dedicato agli articoli da regalo. ‘Un’idea luminosa’ che si rivela vincente, al punto che i clienti iniziano a chiederle anche le bomboniere.

“Viste le richieste – spiega Stefania – ho deciso di inserire questo articolo puntando sulla qualità e sui marchi prestigiosi. E, pian piano ho scoperto di avere la passione per le bomboniere. Nel 2015, ho realizzato un sito-vetrina del negozio dove c’erano tutti gli articoli che trattavo. Avendo molta visibilità, gli utenti hanno iniziato a chiedermi la possibilità di spedire ciò che avevano visto sulla pagina web. All’inizio ero un po’ titubante, poi però ho capito che era un passo necessario, soprattutto perché il mio negozio fisico si trova in una frazione e farsi conoscere online permetteva di avere una vetrina più ampia. Così, due anni dopo, mi sono affidata ad un’agenzia specializzata che, in base alle mie esigenze, ha creato un sito per poter iniziare con l’e-commerce. Nel frattempo, ho seguito anche un corso per poter vendere sui social. Il sito deve essere in continua evoluzione con tante casistiche perché, per esempio, se il cliente vuole l’articolo finito, dopo la bomboniera può scegliere i confetti e il biglietto da abbinare. Quindi, è fondamentale lavorare costantemente per rendere il sito sempre più agevole per il cliente che vuole vedere l’articolo online e poi ordinarlo”.

Oggi, l’e-commerce copre il 30% delle vendite e proprio grazie all’online Stefania è riuscita a farsi conoscere in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. “Spedisco in tutta Italia ed anche all’estero in paesi quali Germania e Svizzera. C’è chi compra sul sito, ma anche chi, dopo aver visto l’articolo sul sito, viene in negozio ad acquistarlo”.

Le vendite online, soprattutto durante gli anni della pandemia, sono aumentate in tutto il mondo. In Italia, però, a preferire l’e-commerce sono in prevalenza i giovani. Puntare sull’online è molto importate anche per quelle attività dislocate in piccole realtà che riescono ad affiancare al negozio fisico una vetrina per vendere i loro prodotti ovunque, ma, attenzione, tutto questo a patto prima di tutto di avere prodotti validi e prezzi competitivi e soprattutto poi di essere organizzati, preparati e seguiti costantemente da strutture specializzate sull’e-commerce.

All’interno dello shop online Lighting Ideas e nel punto vendita a Sorbara, Stefania propone una vasta gamma di bomboniere dei migliori brand per nascita e battesimo, comunione, cresima, matrimonio, lauree personalizzate per ogni esigenza. Inoltre, un assortimento di partecipazioni e confetti per tutti i gusti, un reparto oggettistica e articoli regalo per rendere speciale ed indelebile i ricordi dei momenti più importanti della vita. “Sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi e moderni – spiega Stefania -. Nel mio negozio propongo bomboniere di qualità e di tendenza dei marchi più prestigiosi, prestando una particolare cura ai dettagli. Il mio obiettivo è accontentare il cliente, per rendere la bomboniera scelta unica e personalizzata”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: