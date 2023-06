Massa Finalese, omicidio De Salvatore: testimonianza sui farmaci che hanno causato il decesso

FINALE EMILIA - Nuova udienza del processo in merito alla morte di Rocco De Salvatore, pensionato trovato senza vita nel letto della propria abitazione, a Massa Finalese, lo scorso 31 luglio. Imputati per l'omicidio dell'uomo sono Samia El Harim, compagna dell'uomo, e Angelo Barbato , accusati di aver ucciso Rocco De Salvatore somministrandogli un mix di 12 psicofarmaci, allo scopo di derubarlo e utilizzare il suo appartamento. Nel corso dell'ultima udienza, riporta la "Gazzetta di Modena", è stata ascoltata in qualità di testimone la madre di uno dei due imputati, Angelo Barbato: dalla sua testimonianza sono emerse informazioni importanti in merito alle modalità con cui i due imputati potrebbero essere entrati in possesso degli psicofarmaci che, secondo l'accusa, avrebbero poi somministrato a Rocco De Salvatore, causandone il decesso. In particolare, ma ladre di Barbato ha riferito di possedere, nella propria abitazione, gli stessi psicofarmaci (circostanza confermata da un confronto avvenuto in aula), utilizzati per la cura di un altro figlio, disabile.Barbato avrebbe, quindi, potuto impossessarsi degli psicofarmaci sottraendoli alla madre, la quale ha riferito nel corso della testimonianza di non essersi accorta della mancanza di farmaci dalla scatola. La donna avrebbe anche spiegato di conoscere l'altra imputata, Samia El Harim, in quanto presentatale dal figlio nel momento in cui lei cercava una persona che accudisse l'altro figlio disabile durante un periodo di vacanza. La madre di Barbato avrebbe anche affermato di avere mostrato a Samia El Harim dove si trovassero le pastiglie da somministrare al figlio disabile, nonostante nei compiti della donna non rientrasse quello di occuparsi della somministrazione dei farmaci.