Pallavolo, nuovo rinforzo per la Stadium Mirandola: arriva lo schiacciatore Andrea Nasari

di Simone Guandalini

MIRANDOLA – Mercato pallavolo: nuovo rinforzo per la Stadium Mirandola in vista del prossimo campionato di Serie A3. Si tratta di Andrea Nasari, che giocherà in posto 4. Per pallavolista sarà la sesta stagione consecutiva in Serie A. Lo schiacciatore di Chieri, in arrivo dalla Monge-Gerbaudo Savigliano, approda nella città dei Pico con un curriculum di tutto rispetto ed un’esperienza nei campionati nazionali avviata ad appena quindici anni.

Dopo anni da giovanissimo protagonista delle squadre di B1 piemontesi, a ventidue anni inizia il suo percorso in Serie A con la casacca di Macerata, con la quale disputerà un anno in A2 e uno in A3 a cui seguono nell’ordine una stagione a Portomaggiore, una a Fano e una a Savigliano.

Queste le prime parole di Andrea Nasari da giocatore della Stadium Mirandola: “È stato il progetto di Mirandola a colpirmi: qui c’è voglia di fare bene e sono sicuro che con la squadra che stanno allestendo ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Sono contento di tornare nell’Emilia che già conosco bene, date le tre stagioni giocate tra Portomaggiore e Piacenza. Da quanto ho notato nelle mie partite contro Mirandola, l’ambiente è molto familiare e mi è rimasto impresso il pubblico: il palazzetto è sempre pieno, spero che possa essere il settimo uomo in campo”.

Nato a Chieri (TO) | 01 Giu 1996 | 192 cm | Schiacciatore

2022 – 2023 Monge-Gerbaudo Savigliano (CN)

Serie A3

2021 – 2022 Vigilar Fano (PU)

2020 – 2021 Sa.Ma Portomaggiore (FE)

2019-2020 Menghi Macerata (MC)

2018 – 2019 Menghi Shoes Macerata (MC) Serie A2

2016 – 2018 Canottieri Ongina (PC) Serie B

2015 – 2016 Sant’Anna Pallavolo (TO)

2014 – 2015 Volley Parella Torino (TO) Serie B1

2013 – 2014 Volley Fossano (CN)

2011 – 2013 Nuncas Chieri (TO) Serie B2

Giovanili Nuncas Chieri (TO)

