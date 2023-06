Realizzare sondaggi su WhatsApp: guida pratica

WhatsApp è uno strumento di comunicazione sempre più utilizzato sia a livello personale che professionale. Oltre alla possibilità di inviare messaggi, foto e video, è anche possibile creare sondaggi per conoscere l’opinione delle persone su un determinato argomento. In questo articolo vedremo come realizzare sondaggi su WhatsApp in modo semplice e veloce.

Come realizzare sondaggi su WhatsApp

Per creare un sondaggio su WhatsApp non è più necessario utilizzare un’applicazione esterna. La funzione è stata integrata nella app, quindi adesso è possibile creare un sondaggio davvero velocemente, scegliendo la domanda e inserendo le opzioni di risposta.

Guida pratica passo passo

La prima cosa da fare entrare nel gruppo in cui si vuole realizzare un sondaggio, oppure nella chat singola in cui si vuole farlo. In basso, dove c’è lo spazio per scrivere, fare clic sull’icona a forma di graffetta, che si trova al fianco dell’area in cui si inserisce il testo del messaggio da inviare. Nel menu che si apre, basta fare clic su dove c’è scritto “Sondaggio”.

Ora bisogna indicare la Domanda, ad esempio: “A che ora ci vediamo stasera?'” e poi compilare nelle opzioni le varie risposte che offrite, ad esempio “Alle 20”, “Alle 21”, “Alle 22”.

Bisogna infine decidere se vogliamo chi risponde al sondaggio può dare una risposta sola oppure più risposte: si seleziona la casella “”Consenti più risposte”.

Adesso si dà “invio” e il sondaggio viene lanciato.

I partecipanti alla chat potranno adesso rispondere al sondaggio, ed è possibile visualizzare i risultati in tempo reale.

In conclusione, creare un sondaggio su WhatsApp è un’ottima soluzione per conoscere l’opinione delle persone su un determinato argomento. E’ possibile creare sondaggi in modo facile e veloce – Prova subito a creare il tuo sondaggio e scopri cosa pensano le persone che ti circondano!

