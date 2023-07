Finale Emilia, processo discarica: accolte le parti civili

FINALE EMILIA- Anche Arpae sarà chiamata in causa nel processo della discarica di Finale Emilia. Durante l'udienza di martedì 11 luglio i giudici hanno sciolto tutte le riserve, confermando quasi tutte le richieste di parte civile e rigettando quelle delle difese.E' stata confermata la costituzione di parte civile del Comune di Finale Emilia e dell'Osservatorio civico "Ora tocca a noi" nei riguardi dell'ente e anche nei confronti degli altri imputati. E' stata poi ammessa la costituzione di parte civile del Codacons. «Siamo soddisfatti che il collegio, pur in una fase embrionale, abbia rigettato le eccezioni delle difese, confermando la costituzione di parte civile del Comune, del Codacons e dell’Osservatorio per tutti i reati successivi alla sua costituzione e ci ha ammessi anche nei confronti dell’ente Feronia, che risponde dell’illecito amministrativo- ha dichiarato l'avvocato Francesco Cavazzuti legale dell'Osservatorio al Resto del Carlino- Siamo soddisfatti che Arpae sia stata chiamata formalmente ad avere un ruolo nel procedimento: risponde in solido per i fatti ascritti ai dirigenti o ex dirigenti imputati. Arpae ha oggettivamente un conflitto di interessi; continua a fare dichiarazioni e relazioni più o meno motivate sul fatto che l’inquinamento non sia dovuto prettamente alla discarica ma ad altre cause»