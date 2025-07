Carpi, presidio contro la cessione di Aimag a Hera

In realtà è la cessione del controllo pubblico e l’acquisizione del “controllo esclusivo” da parte di HERA della nostra multiutility. Con questo presidio vogliamo affermare che siamo contro la svendita del patrimonio pubblico. Consegnare AIMAG a HERA significa per noi cittadine e cittadini perdere il controllo dell'acqua, e probabilmente della gestione dei rifiuti e del gas, con il rischio concreto di un peggioramento dei servizi e un aumento delle bollette. HERA é una società per azioni quotata in borsa e fa gli interessi dei suoi azionisti (fra cui i due fondi di investimento BlackRock e Vanguard Group che stanno investendo nel genocidio palestinese come emerge dalla denuncia di Francesca Albanese Relatrice speciale delle nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 nel suo ultimo rapporto dal titolo “Dall’economia di occupazione all’economia del genocidio”). AIMAG é una società di proprietà dei comuni e fa gli interessi dei cittadini attraverso i consigli comunali.