Evasione Cavallari, il ministro Nordio: “Aperta istruttoria”. Ricerche anche in Est Europa

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - E' intervenuto anche il ministro della Giustizia Nordio in merito all'evasione di Andrea Cavallari, 26enne di Bomporto che ha fatto perdere le proprie tracce lo scorso giovedì 3 luglio, in seguito al permesso ottenuto per lasciare il carcere in occasione della discussione della tesi e della successiva festa per la laurea conseguita.

Cavallari, dopo essere andato a pranzo con la madre, il compagno di quest'ultima e la nonna, ha detto loro di voler raggiungere la fidanzata, ma in realtà si è allontanato e non ha più fatto rientro in carcere, dove era atteso quella sera. In un primo momento si era sospettato che potesse essere fuggito con la ragazza, ma poi si è scoperto che quest'ultima era estranea ai fatti e si era regolarmente presentata sul posto di lavoro: probabilmente quella di affermare di volersi recare da lei è stata solo una scusa utilizzata da Cavallari per giustificare i suoi spostamenti. Il ministro della Giustizia ha spiegato di avere aperto un'istruttoria per fare luce su quanto avvenuto e su come l'evasione possa essere stata possibile. Intanto, le ricerche del giovane stanno proseguendo e la novità delle ultime ore è che sarebbero in corso anche in Est Europa.

Cavallari stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere in quanto giudicato tra i responsabili della strage di Corinaldo, avvenuta nella notte dell'8 dicembre 2018: al locale "Lanterna Azzurra" un gruppo di giovani, dei quali faceva parte anche Cavallari, durante il concerto di Sfera Ebbasta utilizzò spray al peperoncino all’interno del locale allo scopo di creare caos e derubare il pubblico. L’ondata di panico causò il crollo di una balaustra, provocando la morte di sei persone, tra cui cinque adolescenti.

LEGGI ANCHE: