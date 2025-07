Inchiesta per peculato dell’ex primario di Oculistica: l’AOU di Modena tutelerà i suoi interessi nelle sedi appropriate

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Pubblichiamo la nota dell'Azienda Ospedaliera in merito alla vicenda dell'oculista e professore universitario indagato per l’ipotesi di reato di peculato ai danni dell’AOU di Modena, per un importo complessivo di oltre 360mila euro.

In riferimento alle notizie apparse oggi sulla stampa relative all’inchiesta che vede coinvolto l’ex primario di Oculistica del Policlinico di Modena, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria comunica che sono in corso tutti i necessari approfondimenti al fine di tutelare in ogni sede i propri diritti e interessi, garantendo altresì la massima collaborazione agli organi inquirenti.

