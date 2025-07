Mirandola, passaggio di consegne al Lions Club

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Anche quest’anno, al primo di luglio è avvenuto l’avvicendamento degli organi direttivi del Lions Club Mirandola. A Nadia Poletti, presidente del Club per l’anno 2024-25, è succeduto Enzo Ragazzi, presidente per l’anno 2025-26, sessantesimo dalla fondazione del Club mirandolese. Al Consiglio Direttivo per l’anno passato è subentrato il nuovo Consiglio Direttivo. I vecchi e nuovi dirigenti si sono incontrati mercoledì 9 luglio per il passaggio delle consegne presso la splendida acetaia Aula Mater, sita in Villafranca di Medolla e gestita dalla famiglia del socio Lions Mauro Gabrielli, per una cena ottimamente preparata dalla signora Claudia (moglie del socio Mauro), in cui il posto d’onore era riservato all’aceto balsamico, prodotto in quel luogo con infinita maestria e cura dai Gabrielli. Nadia Poletti ha ringraziato di nuovo i consiglieri che l’hanno aiutata a portare a termine la sua presidenza.