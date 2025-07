Mirandola, Stadium: Egwaoje e Montaggioli in prima squadra

Stadium valorizza i propri giovani: Montaggioli ed Egwaoje entrano a pieno titolo nel roster della Serie A3 2025/2026

Entrambi classe 2004, schiacciatore e centrale. Gli ultimi due giocatori da annunciare per il roster della prima squadra della stagione di A3 2025/2026 sono Riccardo Montaggioli e Mark Egwaoje, prodoi del seore giovanile e grandi protagonisti della corsa ai playo della Serie C Under 21.

Ringrazio compagni e allenatori per avermi seguito, supportato ed aiutato fino a qui. Questo per me non è un arrivo, ma un nuovo punto di partenza che spero possa essere di grande soddisfazione sia per me che per i miei nuovi compagni di squadra. Sono onorato e contentissimo che la società mi abbia dato la possibilità di giocare in prima squadra, soprauo dopo una promozione in Serie A3, dice Riccardo Montaggioli.

Fare parte della prima squadra, in una stagione così importante, è qualcosa che mi riempie d’orgoglio. Ringrazio di cuore chi mi ha accompagnato fin qui: allenatori, compagni, sta e la società. Questa nuova sfida sarà una spinta in più per lavorare con ancora più determinazione. Lavorerò sodo e darò il100% sia fuori che dentro il campo, commenta Mark Egwaoje.