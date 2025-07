Riconosce la propria bici rubata su un sito di annunci, i Carabinieri la recuperano

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Nella serata di venerdì 11 luglio, i Carabinieri della Compagnia Modena hanno recuperato una bicicletta rubata e denunciato un giovane per il reato di ricettazione. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività investigative mirate al contrasto dei reati contro il patrimonio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, che lo scorso 7 luglio aveva sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Modena Viale Tassoni per il furto della propria bicicletta. Nei giorni successivi, l’uomo ha riconosciuto il proprio mezzo in un’inserzione pubblicata su un noto sito di annunci online.

Dopo aver condiviso le informazioni con gli investigatori, la vittima ha contattato l’inserzionista fingendosi interessata all’acquisto e ha concordato un incontro. All’appuntamento si sono presentati i Carabinieri, che hanno individuato un giovane modenese, classe 2004, in possesso di una bicicletta corrispondente per forma e colore a quella sottratta.

Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza del mezzo, il ragazzo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione, dichiarando di aver trovato la bicicletta abbandonata e di averla messa in vendita online dopo alcune riparazioni. Alla luce degli elementi raccolti e della confermata corrispondenza tra il mezzo e quello denunciato come rubato, i militari hanno denunciato il giovane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

