Evaso in seguito alla laurea, Andrea Cavallari fermato a Barcellona

BOMPORTO - È stato catturato Andrea Cavallari, uno ragazzi condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna e in seguito al pranzo con i parenti per festeggiare l'importante traguardo. Al momento dell'arresto, Cavallari si trovava a Barcellona ed è stato fermato, in strada, nella tarda mattinata, come riporta l'Ansa.

Prima dell'evasione, Cavallari, cresciuto a Bomporto, stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere in quanto giudicato tra i responsabili della strage di Corinaldo, avvenuta nella notte dell'8 dicembre 2018, quando, al locale "Lanterna Azzurra", un gruppo di giovani, dei quali faceva parte anche Cavallari, durante il concerto di Sfera Ebbasta utilizzò spray al peperoncino all’interno del locale allo scopo di creare caos e derubare il pubblico. L’ondata di panico causò il crollo di una balaustra, provocando la morte di sei persone, tra cui cinque adolescenti.

