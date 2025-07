Triplicata l’attività per la Croce Blu di Camposanto. “Ora servono volontari”.

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Tanta commozione durante i festeggiamenti per il quarantesimo compleanno della Croce Blu di Camposanto, nata nel 1985 per offrire alla comunità una serie di servizi che negli anni si sarebbero rivelati indispensabili. Sì, perché a volte le attività svolte da queste associazioni vengono date un po’ per scontate da alcuni, ma la verità è che i volontari della Croce Blu salvano delle vite. Per qualcuno, negli ultimi 40 anni, questi angeli delle ambulanze hanno rappresentato la differenza tra la vita e la morte. Concetto che valeva un tempo e che vale ancora oggi, in un momento in cui l’attività del gruppo si è intensificata ancora di più. Dopo il Covid infatti, le mansioni svolte dalla Croce Blu di Camposanto sono triplicate, ma, come ci ricorda il presidente dell’associazione Luca Mescoli, il numero dei volontari è ancora basso rispetto alle necessità del gruppo.

“Oggi contiamo 56 volontari attivi e 44 volontari sostenitori – dice Mescoli – Negli ultimi anni abbiamo incrementato le attività sociosanitarie, realizzando almeno 25 ore in più di interventi di emergenza urgenza, che nel 2024 hanno raggiunto quota 1000 operando sul territorio di Modena e di Bologna. Abbiamo incrementato le attività di trasporto secondarie, come i trasferimenti tra strutture sociosanitarie o i trasporti di privati, effettuandone circa 900 lo scorso anno. E sono aumentati anche i trasporti di organi e sangue. Sempre nel 2024, per i trasporti dialisi abbiamo dato aiuto a 750 persone. Purtroppo siamo in pochi e abbiamo sempre più bisogno di nuovi volontari. Insieme potremmo offrire un enorme aiuto alla nostra comunità, che è costituita da persone sempre più anziane e che hanno bisogno di noi”.

Il caloroso ringraziamento della collettività camposantese è arrivato proprio durante i festeggiamenti del quarantennale, che si sono tenuti in data 12 e 13 luglio e hanno coinvolto tante persone. Durante la prima giornata, insieme alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco, i volontari della Croce Blu hanno effettuato la simulazione di un incidente stradale, illustrando i comportamenti corretti da tenere in una simile circostanza. Domenica 13 luglio è stata inaugurata la nuova ambulanza, acquistata grazie ai contributi del 5x1000 e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Circa un centinaio le persone presenti al taglio del nastro, tra le quali si contavano delegazioni della Croce Blu di alcuni comuni limitrofi, la Sindaca ed il Vicesindaco di Camposanto Monja Zaniboni e Andrea Resca e la ex Sindaca di Camposanto Palma Costi. Da citare anche la presenza di alcuni dei fondatori dell’associazione, che 40 anni fa ebbero l’idea di creare questa realtà, così piccola, ma così importante per questo territorio. A loro l’attuale direttivo della Croce Blu ha consegnato alcune targhe, nel corso di una cerimonia decisamente carica di affetto e gratitudine.

“Rivolgo un appello soprattutto ai giovani – conclude Luca Mescoli – Offrite il vostro sostegno alla Croce Blu di Camposanto. Potete farlo in tanti modi, in base alle vostre capacità e alla vostra sensibilità, anche solo guidando un automezzo. Venite a scoprire il nostro mondo, perché vi garantisco che nel giro di poco tempo ve ne innamorerete”.