Vasco Rossi, già venduti oltre 350 mila biglietti per i concerti 2026

MODENA - Nelle prime due ore di vendita generale, il Vasco Live 2026 ha polverizzato oltre 350mila biglietti.

Con un anno di anticipo il tour è praticamente sold out.

Nell'epoca di concerti annullati e di biglietti a 10 euro per poter riempire gli stadi, la notizia del tutto esaurito di Vasco Rossi suona ancora più potente.

Il rocker di Zocca ha appena concluso un tour negli stadi, dove ha sempre fatto il tutto esaurito.

"Sono dati folgoranti. - dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia - Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. VASCO LIVE in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti".

Le date

I 10 nuovi concerti, saranno in 5 città. Queste le date:



5 e 6 Giugno - FERRARA - Parco Urbano G. Bassani



12 e 13 Giugno - OLBIA - Arena



18 e 19 Giugno - BARI - Stadio San Nicola



23 e 24 Giugno - ANCONA - Stadio Del Conero



28 e 29 Giugno - UDINE – Bluenergy Stadium

