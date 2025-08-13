Bondeno, “Giovani Protagonisti”: un progetto per la crescita personale dei giovani

Giovani protagonisti, nelle ultime settimane di vacanza, grazie ad un progetto che mira a metterli al centro di un sistema di relazioni che includa associazioni, realtà sportive e culturali, ed anche i negozi di vicinato. Parte con questi presupposti il progetto abbracciato dal Comune di Bondeno che vuole promuovere “Azioni educative estive per la valorizzazione del territorio”. Un titolo forse troppo complesso per sintetizzare quello che, invece, l’amministrazione ritiene essere un concetto molto semplice: garantire il protagonismo giovanile, valorizzando la vitalità delle nuove generazioni, attraverso un percorso che si articolerà principalmente a settembre, al ritorno di molti giovani dalle vacanze e prima dell’inizio delle scuole. «Nel periodo estivo, con particolare riferimento al mese di settembre – rivela il vicesindaco con delega alle Politiche sociali, Francesca Piacentini – saranno organizzate due settimane di attività su base volontaria, secondo i principali interessi di ragazze e ragazzi.

Le iniziative saranno promosse tramite canali social e i servizi gestiti sul territorio. Il progetto – dice – si rivolge a giovani compresi tra i 14 e i 18 anni, per impegnare queste persone in attività di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni». Un messaggio che vuole essere positivo anche in senso civico, dunque. L’impegno di ragazze e ragazzi sarà “ricompensato” dai cosiddetti “Buoni fatica”. Ovvero, un contributo su base settimanale del valore di 50 euro, che andrà a premiare il loro lavoro e che potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri scolastici, sport e tempo libero, ma anche per articoli di abbigliamento e alimentari. Capofila del progetto è la cooperativa “Open Group”, già attiva in molte iniziative di carattere socioculturale sul territorio. Le ditte e i negozianti della città, invece, saranno contattati nei prossimi giorni, al fine di compilare un modulo di partecipazione ed entrare così a fare parte della squadra di soggetti “fornitori” dell’iniziativa, che verrà coordinata da Open Group e dal Comune di Bondeno.