Bondeno, gli orari degli uffici comunali cambiano per Ferragosto

In vista del fine settimana di Ferragosto, il Comune di Bondeno ha parzialmente rimodulato i propri orari di apertura degli uffici. Nella fattispecie, gli uffici comunali resteranno chiusi venerdì 15, giorno di Ferragosto, mentre per sabato 16 è istituita la reperibilità per i soli atti urgenti di Stato civile (nascita e morte) dalle ore 8.00 alle ore 10.00 telefonando al numero 331 730 1766. Saranno invece regolari e ordinarie le aperture di giovedì 14 (dalle 8.30 alle 12.30 senza appuntamento e dalle 14.30 alle 17.00 con appuntamento per Cie e Spid), e le aperture della prossima settimana.