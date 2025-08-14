Carpi, prosegue la disinfestazione contro la Chikungunya
Sono stati confermati dall'AUSL di Modena i casi afferenti all'area di via Wiligelmo, per cui proseguirà la disinfestazione straordinaria anche questa notte, domani in orario diurno e notturno. Permane anche la chiusura del Parco Pertini e del Parco Sisma 2012 fino alle ore 10.00 di domenica 17 agosto.
Inoltre, sono stati segnalati dall'AUSL di Modena ulteriori casi sospetti in altre tre zone della città, in cui partirà il trattamento di disinfestazione straordinaria, a partire da questa notte alle 23.00 con prodotti adulticidi e domani, alle 7.00 con prodotti larvicidi. Le aree interessate sono quelle attorno via Aldo Moro, via Lago Trasimeno e via Salvo d'Acquisto nella frazione di Santa Croce. La popolazione interessata è avvertita tramite il passaggio di volontari di Protezione Civile con materiale informativo.
Diversamente da quanto precedentemente indicato, sono stati sospesi i trattamenti per i casi segnalati ieri in via Muratori e via Santa Chiara, perché confermati negativi dall'AUSL.
