Carpi, terminati i lavori di Aimag sulla tangenziale Bruno Losi
Sono conclusi i lavori di spostamento delle reti idriche poste sotto le carreggiate dell'incrocio tra via Guastalla e la tangenziale Bruno Losi, finalizzato alla realizzazione della futura rotatoria di immissione alla bretella di Fossoli. L'intervento, interamente finanziato da Aimag SpA nell'ambito del piano degli investimenti di Atersir (ente gestore del servizio idrico integrato), permetterà in futuro di non bloccare il traffico nell'area per eventuali riparazioni.
Con un mese di anticipo, nella prima mattina di domani, giovedì 14 agosto, l'incrocio sarà nuovamente percorribile in tutte le sue parti, con la riapertura del tratto di via Guastalla in direzione Rio Saliceto. Entro l'inizio delle scuole, si procederà con la posa di un tappeto d'usura sull'asfalto, le cui lavorazioni saranno gestite con restringimenti della carreggiata.
