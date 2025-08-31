Elfi e hobbit di nuovo a Mirandola: è tornato il festival del Signore degli anelli

Sembra il solito festival celtico, ma non lo è: i musicisti che ospitiamo sono unici. Questo il fulcro dell’intervento del direttore artistico del Tolkien Music Festival Lucio Carpani, che ha sottolineato con orgoglio il valore culturale dell’evento. Dopo il successo del 2023, l’associazione “Amici della musica”, sostenuta dal Comune di Mirandola, ha riproposto una seconda edizione dell’iniziativa, che ha avuto luogo presso il Parco della Favorita il 30 e 31 agosto.

“Obiettivo del festival è incoraggiare gli artisti a creare musica nuova ispirata all’universo letterario del Signore degli anelli – afferma Carpani – Nelle due giornate del festival abbiamo ospitato compositori di rilievo, come Giovanni D’Aquila, autore di musica lirica, classica e sinfonica, che spinto dall’amore per Tolkien ha scritto anche brani meravigliosi ispirati alle sue opere. Tra gli altri ospiti ricordo Edoardo Volpi Kellermann e Andrea Secchi. Da amante di Tolkien, io stesso ho realizzato alcuni spartiti”.

Un concerto ispirato a Tolkien

Oltre ai concerti, il Tolkien Music Festival ha offerto a famiglie e curiosi anche molto altro, dai laboratori sullo scrittore all’esposizione di disegni e pirografie a tema, dal tiro con l’arco a piccole dimostrazioni di scherma, sempre sotto la supervisione di esperti in ciascun campo.

A trionfare alla competizione tra cosplayer che si è tenuta nella seconda giornata del festival sono stati i giovani Marcella Massarenti e Federico Monelli, vestiti rispettivamente come Tinùviel e Beren. “Siamo molto soddisfatti per questa vittoria – dice Federico – I nostri costumi sono stati confezionati unendo parti di abiti già esistenti con alcuni pezzi lavorati da noi. Il mio costume in particolare ha richiesto alcuni anni per essere assemblato”. “Per una volta il vestito maschile è stato più complicato di quello femminile – scherza Marcella – Ho assemblato il mio costume raccogliendo articoli da varie fiere a tema celtico e fantasy. Coltivo questa passione da poco tempo, ma è molto appagante, credo si imparino molte cose interessanti e sia occasione per dare sfogo alla propria creatività”.

Il meteo incerto ha influito un po’ sul numero di presenze per la giornata di sabato, ma il sole di domenica ha contribuito a riempire il parco. Merito sicuramente della bella cornice naturale, ma anche della dedizione di volontari e appassionati che hanno accolto grandi e piccini con animazioni, attività di equitazione e stand di vario tipo. A chi obietta che la letteratura di Tolkien non è originaria della cultura nostrana, gli appassionati del festival rispondono per le rime: “Le opere di Tolkien possono unire l’intera Europa, perché parlano delle sue radici – dicono i ragazzi dell’associazione Eored of East Mark, che ha curato l’allestimento scenografico - Molti degli articoli che esponiamo qui sono sì germanici o celtici, ma abbiamo anche elementi longobardi per ricordare quella che è la cultura medievale tipica dell’Italia”.

“Tolkien è ormai un grande classico della letteratura – sostiene Carpani – Riesce ad avvicinare generazioni diverse, dai bambini agli adulti. Come artisti riteniamo che in questo scrittore ci sia una fonte rinnovabile di energie e di ispirazione. Ha creato un mondo bellissimo”.