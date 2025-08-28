Emergenza crack, Castaldini (FI) chiede un’udienza conoscitiva in commissione regionale

BOLOGNA - La consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini ha chiesto, insieme con il capogruppo Pietro Vignali, la programmazione di un’udienza conoscitiva in commissione regionale sul fenomeno del crescente consumo di crack, tornato al centro del dibattito politico.

«Si riaccendono i riflettori su un tema che troppe volte la politica ha dimenticato – afferma Castaldini -. Oggi è responsabilità di tutti, maggioranza e opposizione, fare un passo avanti e capire quali risposte vengono date alle tante situazioni di fragilità e di dramma che circondano il mondo della tossicodipendenza».

Per questo motivo, la consigliera ha chiesto la convocazione, a settembre, di un’udienza conoscitiva dedicata al tema delle dipendenze, delle nuove forme di tossicodipendenza e delle politiche regionali in materia di prevenzione, riduzione del danno, recupero e riabilitazione. «Ho chiesto di coinvolgere – prosegue – i direttori delle Ausl, i rappresentanti dei Comuni, le associazioni attive nella lotta contro la tossicodipendenza e i servizi che si occupano di consumo di sostanze e riduzione del danno». Secondo Castaldini, il lavoro della commissione dovrà partire da numeri e dati concreti, analizzando anche le soluzioni adottate nelle diverse città della regione per affrontare queste fragilità. «Serve capire se il terzo settore e tutti gli attori coinvolti stanno operando in rete – conclude -. È evidente che i tagli alla sanità toccano ogni ambito: proprio per questo è fondamentale stabilire come affrontare adeguatamente anche questa emergenza sociale».

Leggi anche: A Bologna pipe gratuite per il consumo di crack, è polemica per l’iniziativa del Comune