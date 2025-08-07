Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
07 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Liste d’attesa, Mastacchi (Rete Civica): “Presa in carico specialistica? Purtroppo un’eccezione”

Liste d’attesa, Mastacchi (Rete Civica): “Presa in carico specialistica? Purtroppo un’eccezione”

|8 Agosto 2025 | Modena

Un’interpellanza del Consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi critica la gestione delle liste d'attesa sanitarie, evidenziando una disconnessione tra la normativa vigente e la sua applicazione pratica e sottolineando come le leggi che tutelano i diritti dei cittadini siano spesso ignorate. E così il DLgs 124 del 1998 che tutela il cittadino quando il sistema fallisce (disciplina il diritto del cittadino a ricevere prestazioni sanitarie entro tempi massimi stabiliti e, nel caso non vengano rispettati, a richiederle in regime di attività libero-professionale intramuraria, pagando solo il ticket, o eventualmente in regime privato con rimborso, previa autorizzazione, da parte del SSN delle spese sostenute.) viene ignorato nei testi più recenti. Ulteriori provvedimenti nazionali e regionali sono intervenuti nel tentativo di disciplinare e rendere efficiente il sistema, ma senza successo. Non ultima la Delibera della Giunta Regionale n. 620/2024 che ha introdotto "misure straordinarie per il contenimento delle liste d’attesa", stabilendo l'obbligo per tutte le Aziende Sanitarie di "mantenere le agende sempre aperte e accessibili", attivare "preliste con contatto attivo dei pazienti" entro tempi definiti, e presentare "Piani Straordinari di produzione" per incrementare l'offerta e ridurre i tempi di attesa. E così, mentre lo specialista dovrebbe "prescrivere e prenotare direttamente eventuali accertamenti diagnostici e visite di controllo, riaffidando il paziente al medico di medicina generale (MMG) solo al termine del percorso diagnostico-terapeutico", succede invece che nella pratica, la presa in carico specialistica continua a rappresentare "un'eccezione piuttosto che una prassi consolidata" e i pazienti sono costretti a rivolgersi nuovamente al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per ottenere le prescrizioni indicate dallo specialista, generando disorientamento, ritardi nei percorsi diagnostico-terapeutici e un aggravio burocratico. Più grave l’impatto sui pazienti con patologie croniche, che spesso si vedono negata la possibilità di visite di controllo con esenzione dal ticket. Se lo specialista non prenota direttamente, il MMG può prescrivere visite di controllo esenti in caso di riacutizzazione o monitoraggio della malattia cronica. La chiusura delle agende per visite di controllo induce il MMG a prescrivere "prima visita", comportando la perdita del diritto all'esenzione e saturando le agende dei nuovi pazienti. Nonostante la DGR 620/2024 all'Art. 1, comma 282 e comma 284 della Legge 266/2005 (che vieta la sospensione delle attività di prenotazione e prevede controllo e sanzioni), le agende non risultano sempre aperte e accessibili e i pazienti inseriti nelle preliste NON vengono sistematicamente contattati entro i tempi stabiliti, compromettendo il rispetto delle priorità cliniche e generando discontinuità nei percorsi di cura. Grave anche la mancata presa in carico sistematica da parte delle strutture sanitarie per controlli e approfondimenti, in contrasto con i principi di appropriatezza e continuità assistenziale sanciti dalla L.R. 29/2004 e dal Piano Regionale della Prevenzione. Con questa interpellanza, il Consigliere Mastacchi chiede al Presidente e alla Giunta Regionale di attivare e rendere pubblici sistemi di monitoraggio e verifica sull'effettiva attuazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle disposizioni normative riguardanti l'apertura delle agende, la gestione delle preliste e il rispetto delle priorità cliniche. Inoltre chiede di adottare misure efficaci per garantire il rispetto dell’obbligo di presa in carico da parte degli specialisti, anche presso le strutture private accreditate, per evitare il ricorso improprio al medico di medicina generale per prescrizioni già indicate in sede specialistica, così come ad intervenire per rendere effettivamente prenotabili le visite di controllo e gli accertamenti di monitoraggio, in particolare per i pazienti affetti da patologie croniche, assicurando loro il pieno esercizio del diritto all’esenzione dal ticket e migliorando l’appropriatezza dell’accesso alle prestazioni specialistiche.

 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte "sotto le stelle"
Vestiti, usciamo
Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte "sotto le stelle"
La serata offre un’opportunità unica per scoprire costellazioni e pianeti, avvolti dalla bellezza del cielo estivo
Modena, da UniMore arriva un rilevatore portatile di Pfas nelle acque
Da sapere
Modena, da UniMore arriva un rilevatore portatile di Pfas nelle acque
Con l’acronimo PFAS si indicano le sostanze alchiliche poli e perfluorurate, molecole utilizzate in molti beni di consumo
Liste d'attesa, Mastacchi (Rete Civica): "Presa in carico specialistica? Purtroppo un'eccezione"
Da sapere
Liste d'attesa, Mastacchi (Rete Civica): "Presa in carico specialistica? Purtroppo un'eccezione"
Più grave l’impatto sui pazienti con patologie croniche, che spesso si vedono negata la possibilità di visite di controllo con esenzione dal ticket
Modena, i consigli sul benessere animale per un'estate sicura
Da sapere
Modena, i consigli sul benessere animale per un'estate sicura
Importante poi utilizzare antiparassitari per evitare i rischi connessi a zanzare (come la filaria), pappataci che possono portare alla leishmaniosi
Confagricoltura: "In ER la vendemmia parte bene"
Economia locale
Confagricoltura: "In ER la vendemmia parte bene"
Preoccupa ora l’atteso aumento delle temperature che potrebbe rallentare la maturazione dell’acino e provocare stress idrico
Concordia, il liutaio Emanuele Ghidoni: "Ho lavorato legno risalente all'Età del Ferro"
La storia
Concordia, il liutaio Emanuele Ghidoni: "Ho lavorato legno risalente all'Età del Ferro"
Una ricerca mi ha portato ad un commerciante di legno per liuteria con sede nel  Derbyshire (UK), che possiede ancora qualche taglio di sequoia millenaria
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Regionali Toscana, Giani candidato del centrosinistra: "Si apre nuova stagione politica"
Regionali Toscana, Giani candidato del centrosinistra: "Si apre nuova stagione politica"
Sinner contro Galan a Cincinnati al debutto sabato, Jannik pronto al debutto
Sinner contro Galan a Cincinnati al debutto sabato, Jannik pronto al debutto
Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 7 agosto
Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 7 agosto
Spiagge vuote? Gassmann bacchetta i balneari: "Abbassate i prezzi"
Spiagge vuote? Gassmann bacchetta i balneari: "Abbassate i prezzi"
Ruba pitbull e lo rivende per 100 euro, caccia al ladro di cani
Ruba pitbull e lo rivende per 100 euro, caccia al ladro di cani
Atp Cincinnati, Arnaldi eliminato al primo turno
Atp Cincinnati, Arnaldi eliminato al primo turno
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel cast: l'annuncio in tutù e scarpette
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel cast: l'annuncio in tutù e scarpette
Lorenzo Bonicelli in Italia dopo la caduta agli anelli: trasferito al Niguarda di Milano
Lorenzo Bonicelli in Italia dopo la caduta agli anelli: trasferito al Niguarda di Milano
Pomezia, investita da un'auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni
Pomezia, investita da un'auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni
Ponte sullo Stretto sì o no? Dal ticket-arancina dello chef La Mantia alle speranze di Cucinotta
Ponte sullo Stretto sì o no? Dal ticket-arancina dello chef La Mantia alle speranze di Cucinotta
Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)
Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)
Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo
Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo
Viaggi in aereo, dai documenti ai liquidi e pet: ecco le novità
Viaggi in aereo, dai documenti ai liquidi e pet: ecco le novità
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata di Roma
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata di Roma
Ieg, ricavi a 149,3 milioni (+13,2%), adjusted ebitda a 39,2 milioni (+8,8%)
Ieg, ricavi a 149,3 milioni (+13,2%), adjusted ebitda a 39,2 milioni (+8,8%)
Savona, morto il bambino colto da malore in spiaggia ad Albenga
Savona, morto il bambino colto da malore in spiaggia ad Albenga
Verso l'incontro Trump-Putin sull'Ucraina, l'Europa? Per ora Bruxelles è fuori dalle trattative
Verso l'incontro Trump-Putin sull'Ucraina, l'Europa? Per ora Bruxelles è fuori dalle trattative
Sanità, ad Acquaviva delle Fonti nasce il policlinico universitario Miulli
Sanità, ad Acquaviva delle Fonti nasce il policlinico universitario Miulli
Addio al fotografo Gianni Berengo Gardin, grande testimone dell'Italia in bianco e nero
Addio al fotografo Gianni Berengo Gardin, grande testimone dell'Italia in bianco e nero
Como-Betis, l'amichevole finisce con due espulsi e una maxi-rissa da far west. Cos'è successo
Como-Betis, l'amichevole finisce con due espulsi e una maxi-rissa da far west. Cos'è successo

Rubriche

Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Sanità: scudo penale, Fism sollecita proseguimento confronto istituzionale
Sanità: scudo penale, Fism sollecita proseguimento confronto istituzionale
Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza
Medici estetici: "Anche con punturina a rischio sicurezza pazienti"
Medici estetici: "Anche con punturina a rischio sicurezza pazienti"
Caldo, allarme scienziati: "Aumento temperature peggiora rendimento studenti"
Caldo, allarme scienziati: "Aumento temperature peggiora rendimento studenti"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    In Umbria al via la mostra 'Made in Gubbio' per celebrare gli artigiani del territorio
    In Umbria al via la mostra 'Made in Gubbio' per celebrare gli artigiani del territorio
    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
    Huawei lancia CANN open-source per i chip Ascend
    Huawei lancia CANN open-source per i chip Ascend
    Apple pressata da Trump, investe 100 miliardi nel made in USA
    Apple pressata da Trump, investe 100 miliardi nel made in USA
    Luglio 2025 è il terzo più caldo, stop a serie record
    Luglio 2025 è il terzo più caldo, stop a serie record
    Ces 2026, per il Tech World di Lenovo spettacolare debutto allo Sphere di Las Vegas
    Ces 2026, per il Tech World di Lenovo spettacolare debutto allo Sphere di Las Vegas
    Mercedes-Benz reinterpreta la GLC elettrica
    Mercedes-Benz reinterpreta la GLC elettrica

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato. 

    chiudi