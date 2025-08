Massa Finalese, torna (R)estate in Piazza

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Dopo il grande successo di eventi come "Halloween", "Festa d'Autunno", "Natale in Piazza" e "Colorando nel Parco", torna la festa più attesa dell'estate: (R)estate in Piazza a Massa Finalese. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Commercianti e Attività Produttive di Massa Finalese, è pronta a portare ancora una volta nel cuore del nostro paese un mix perfetto di musica, cultura, gastronomia e divertimento.

Un’organizzazione che cresce e si rinnova

A guidare il Comitato, con grande entusiasmo e impegno, è il nuovo presidente Massimo Aleotti, che dopo l’esperienza positiva degli eventi precedenti, ha saputo raccogliere l’eredità di tradizioni consolidate e infondere nuova energia nella pianificazione di questa edizione estiva. “(R)estate in Piazza” si conferma come una festa che unisce l’intera comunità, ma che accoglie anche i visitatori da fuori, desiderosi di scoprire le bellezze e le tradizioni di Massa Finalese.

Un programma variegato per ogni generazione

Le serate in piazza a Massa Finalese si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto, dove il suono delle band locali e dei gruppi emergenti risuonerà per tutta la durata dell'evento. Ogni concerto sarà un’occasione per scoprire nuovi talenti e godere della musica dal vivo, che spazierà tra diversi generi, dal rock alla musica popolare, dalle sonorità folk alle melodie più coinvolgenti.

Il programma delle serate

14 agosto: Inaugurazione della Mostra Fotografica "Immagini in Musica". A seguire, il concerto degli "Space Invaders", che regaleranno una serata all’insegna del rock classico, per una performance che farà vibrare tutta la piazza.

15 agosto: Un’atmosfera unica con uno spettacolo di danza orientale che incanterà il pubblico, seguito da un concerto acustico imperdibile degli "Max and More". 🎸 Un'Emozione Acustica Unica: La Jam Session che Non Puoi Perdere! 🎸 Un'evento speciale che vi farà vivere una serata straordinaria, in cui l'acustico prende vita in tutte le sue sfumature. Le 5 chitarre si intrecceranno con il ritmo unico delle percussioni, creando un’atmosfera coinvolgente e memorabile.

16 agosto: Gli appassionati di motori non possono perdere il raduno dragster e auto americane, che riempirà la piazza di rombi e adrenalina. A seguire, il concerto dei "Fly Noize", che porteranno sul palco un mix energico di rock e grinta.

17 agosto: La serata di chiusura sarà all’insegna della musica folk con gli "Allegri Vagabondi", la tribute band dei Nomadi, che riproporranno i successi intramontabili del gruppo, con uno spettacolo che farà cantare e ballare tutti.

La cucina locale: le specialità dei negozianti

Quest’anno, la gastronomia sarà una delle principali attrazioni della festa. A portare in piazza i sapori tipici del nostro territorio saranno i negozianti locali, che con grande passione proporranno le loro specialità culinarie. Dai piatti della tradizione alle creazioni più moderne, ogni angolo della piazza sarà un'esplosione di profumi e sapori. Ogni negozio avrà l’opportunità di far conoscere le proprie prelibatezze, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel gusto locale.

Divertimento senza limiti al Luna Park

Per i più giovani (e per chi ha ancora un po’ di spirito da bambino), il Luna Park sarà l’attrazione principale. Giostre, giochi e altre attrazioni garantiranno ore di svago e risate, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Un evento che porta la comunità insieme

"(R)estate in Piazza" non è solo una festa, ma un’occasione per ritrovarsi, fare comunità e celebrare insieme la bellezza di stare all’aria aperta. L’atmosfera che ogni anno si respira è quella di una grande famiglia, dove i legami tra cittadini, commercianti e visitatori si rafforzano, dando vita a momenti di condivisione che vanno ben oltre la semplice festa.

Grazie all’impegno del Comitato Commercianti e Attività Produttive, capitanato da Massimo Aleotti, quest’anno l’evento promette di essere ancora più grande e coinvolgente. Se avete voglia di trascorrere una serata in allegria, tra musica, arte e buon cibo, non potete perdere questa edizione della festa.