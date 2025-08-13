Medolla, fra le quattro migliori cantine della regione c’è anche Ventiventi

Sono Cantina Divinja, Casa Benna, Umberto Cesari, Ventiventi le 4 Migliori Cantine dell’Emilia Romagna tra 71 le italiane premiate e delle 400 presenti ad entrare ufficialmente nel secondo volume “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”, l’inedita guida ai distretti del vino d’Italia promossa dal team editoriale Decanto. Un lavoro importante che riunisce la produzione vitivinicola italiana d’eccellenza, il valore della tipicità regionale, dell’identità territoriale, le interpretazioni degli areali vocati alle produzioni autoctone monovitigno e dove l’Emilia Romagna conquista con Cantina Divinja- Migliore Cantina, Casa Benna - Migliore Azienda a Conduzione Familiare, Umberto Cesari - Migliore Cantina da Visitare, Ventiventi - Migliore Cantina Emergente i riconoscimenti regionali. Anche quest’anno Untold celebra le cantine che meglio esprimono terroir, autenticità e l’eccellenza vitivinicola di qualità e l’ospitalità enoturistica esperienziale. Alle aziende virtuose del panorama nazionale sono state assegnate le quattro menzioni Migliore Cantina, Migliore Cantina Emergente e Migliore Azienda a Conduzione Familiare conferite tenendo conto della qualità complessiva dei tre vini presentati in degustazione. Per il premio Migliore Cantina Emergente, la selezione ha riguardato esclusivamente le realtà fondate dopo il 2010.

Il titolo di Migliore Cantina da Visitare è stato conferito in base alla varietà e al livello qualitativo dei servizi offerti per l’enoturismo.

Con oltre 600 cantine e 1.800 campioni andati in rassegna ad un largo e autorevole panel di giudici altamente specializzato lo scorso maggio, Decanto si conferma come una delle voci più influenti nel panorama del vino italiano e del turismo enogastronomico e presenta, nel prossimo autunno, uno strumento editoriale di fondamentali contenuti editoriali destinati ad un pubblico specializzato e di grandi appassionati.

I riconoscimenti ai vini e alle aziende sono stati consegnati in occasione della Cerimonia di Premiazione tenutasi lo scorso luglio nell’incantevole cornice della Costiera Amalfitana da Andrea Annunziata, direttore editoriale, e da Roberto Garofalo, caporedattore “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”. Insieme alla consegna dei quattro premi alle aziende, sono stati trasferiti anche gli attestati con i punteggi in Cavatappi, con la lista ufficiale in uscita nelle prossime settimane. Il lavoro dello staff della guida “Untold 2026” valorizza l’immensa ricchezza e la diversità del patrimonio vitivinicolo nazionale e la virtuosa attività di produzione delle aziende che consente di raccontare il vino Made in Italy in tutto il mondo. Il premio, un piatto di ceramica artigianale vietrese realizzato per l’evento dal maestro Paolo Salsano, rappresenta un simbolo del legame profondo tra arte, cultura e tradizione del territorio campano. La nuova edizione Untold si propone di continuare a raccontare con accuratezza il vino come espressione autentica di un territorio e del lavoro appassionato di chi lo vive ogni giorno come simbolico valore culturale.