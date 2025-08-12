Modena, ritrovato cadavere con cintura al collo in appartamento di via Stufler
La Polizia di Stato di Modena ha rinvenuto il corpo di un uomo senza vita all’interno della propria abitazione.
Il 26 luglio scorso, personale della Squadra Volante, a seguito di segnalazione di alcuni amici dell’uomo, si portava nella abitazione di quest’ultimo in via Enrico Stufler. L’uomo è stato ritrovato in posizione supina e con una cintura stretta al collo. Sul posto intervenivano il servizio del 118, i Vigili del Fuoco, il Sostituto Procuratore della Repubblica, il medico legale, personale della Squadra Mobile e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per effettuare tutti rilievi del caso.
Sono state avviate immeditate attività d’indagine al fine di ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione negli attimi precedenti alla morte dell’uomo.
- Soliera, solidarietà a Francesca Albanese: "Opera con rigore e imparzialità, Italia la difenda"
- Salute, Ori (Patto per il Nord): "La Bassa merita un ospedale all'altezza"
- Bondeno, su via Napoleonica limitazioni ai mezzi pesanti
- Modena, giallo di via Stufler: il cadavere sarebbe dello psicologo Raffaele Marangio
- Modena, Ferragosto con Beppe Zagaglia: un viaggio nella cucina modenese
- Bondeno, adesione del Comune al contratto di "Area Umida"
- Modena, ritrovato cadavere con cintura al collo in appartamento di via Stufler
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta